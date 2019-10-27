Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о том, что военнослужащие США провели спецоперацию и ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ самопровозглашенного «халифа» Абу Бакр аль-Багдади. Соответствующей записью он поделился в своем Telegram, сообщает Лента.ру.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью!»» — отметил глава республики. По его словам, гибель лидера ИГ мало что меняет, «если делить террористов на хороших и плохих».

«[Лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усама] бен Ладен мертв, а «Аль-Каида» жива», — указал Кадыров, добавив, что действительно, по его мнению, важно полностью освободить Сирию от ИГ.

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