Звезда российских телесериалов Наталья Рудова заявила, что Андрей Малахов в свежем выпуске своей программы некорректно использовал ее имя и фотографии.

Выпуск «Прямого эфира» был посвящен популярным блогерам в Instagram, которые подрабатывают в эскорте. Среди прочих Малахов назвал и Рудову, ее фото в купальнике демонстрировались в ходе эфира, передает онлайн-издание «mk.ru».

В соцсети актриса обвинила Малахова и его команду в том, что они якобы смонтировали интервью с ее директором, «как было выгодно». В итоге телеведущий вписал ее имя «в эту передачку о падших женщинах». Рудова отметила, что в выпуске программы не упоминались конкретные факты, поэтому по закону она никак не может затребовать опровержений. Но выразила уверенность, что причастные к созданию программы, которые «забыли, что такое честь и достоинство», должны ответить за оскорбление.

«Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь», — обратилась Рудова к Малахову.

Отдельно актриса пообещала жестокую кару (она использовала для конкретизации нецензурное слово) от кармы для всех, кто пытается «вытянуть шоу за счет известных имен».

Также она заявила, что сам Малахов якобы как-то раз звонил ей и предлагал «познакомить с олигархом», на что получил отказ. В комментариях под этим заявлением коллега Рудовой, Настасья Самбурская, заявила, что с ней и Малаховым якобы была такае же ситуация — с некими «предложениями знакомств».

Примечательно, что многие подписчики Рудовой указали ей на неточность выводов: ее в программе упомянули в «фейк-списке», то есть среди тех известных персон, кого ошибочно считают «эскортницами».

Minval.az