Белорусь и Казахстан всегда были «под чьей-то плеткой», утверждает президент Республики Александр Лукашенко.

По его словам, многие «понукал» этими странами и «пытались на колени ставить». «Все эти войны – не наши войны», — подчеркнул белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству «Хабар».

В частности, он вспомнил Отечественную войну 1812 года, когда «Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь». В итоге «все разграблено, все было уничтожено», отметил он.

При Первой мировой войне «дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка». А при Второй мировой «полностью Беларусь стерли с лица земли».

«Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», – заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Белоруссия потеряла треть своего населения, говорится на сайте президента Республики.

Minval.az