В Баку завершился матч 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и кипрским клубом АПОЭЛ.

Итог матча – 2:2.

У «Карабаха» отличились Кинтана и Аилтон. У гостей голы забили Иоанну и Халенниус.

Minval.az