В Баку завершился матч 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и кипрским клубом АПОЭЛ.
Итог матча – 2:2.
У «Карабаха» отличились Кинтана и Аилтон. У гостей голы забили Иоанну и Халенниус.
В Баку завершился матч 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и кипрским клубом АПОЭЛ.
Итог матча – 2:2.
У «Карабаха» отличились Кинтана и Аилтон. У гостей голы забили Иоанну и Халенниус.
Дата: 2019/10/24 22:45
Раздел: Азербайджан, Спорт
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