Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на октябрь.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу потеряла две строчки по сравнению с сентябрьским рейтингом и теперь идет на 111-м месте, имея в активе по 1189 очков. За прошедший период «милли» провела товарищескую встречу с Бахрейном (3:2) и матч отбора на ЕВРО-2020 против Венгрии (0:1).

Ближайшим преследователем является сборная ЦАР (1186), а на одну позицию впереди расположилась сборная Фарер (1192).

Соперники Азербайджана по отборочному этапу ЕВРО-2020 расположились в рейтинге следующим образом: Хорватия – 7-е место (1631), Уэльс – 24-е (1524), Словакия – 31-е (1493), Венгрия – 50-е (1429).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1755), Франция (1726), Бразилия (1715), Англия (1651), Уругвай (1642), Португалия (1632), Хорватия (1631), Испания (1625), Аргентина (1617), Колумбия (1615).

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