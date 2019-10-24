В Баку избит иранский врач Бехнам Кяземи.

Как сообщил АПА Бехнам Кяземи, он является главным врачом и хирургом в клинике Starmed.

Избивший его является владельцем здания, где расположена клиника: «Причиной нашего конфликта стало то, что он потребовал от меня освободить помещение без каких-либо на то оснований. Я заплатил за аренду. Но, несмотря на это, он выбросил мое оборудование на улицу. Мало того, он еще и избил меня».

Б.Кяземи отметил, что уже сообщил правоохранительным органам об инциденте.

Minval.az