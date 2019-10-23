Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады пройти проверку на «детекторе лжи». Об этом он заявил на своей странице в Facebook, комментируя коррупционный скандал с депутатами от партии «Слуга народа».

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал Зеленский. Он добавил, что на полиграфе обязательно надо проверить депутата, который вел переписку по «решению вопросов» на заседании парламента.

Президент отметил, что, даже будучи в Японии с официальном визитом, находится в курсе всех событий. «И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заверил глава государства.

Minval.az