Госкорпорация «Росатом» рассекретила документы о поручении создать советскую атомную бомбу, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) в июне 1946 года. Соответствующие документы опубликованы на портале «История Росатома», в специальном разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет».

Как отмечается, среди публикаций представлено поручение от первого руководителя атомной отрасли Бориса Ванникова директору КБ-11 Павлу Зернову о создании двух реактивных двигателей «С» (РДС) с использованием тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)».

Атомный заряд для РДС-1 был испытан 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

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