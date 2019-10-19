Футболисты мексиканского клуба «Веракрус» устроили акцию протеста во время матча чемпионата страны против «Тигрес» из-за того, что им задерживают выплату зарплаты.

В течение первых четырех минут матча футболисты просто стояли на поле. За это время их соперник дважды отправил мяч в ворота.

После второго гола игроки «Веракруса» начали участвовать в матче.

Президента «Веракрус» Фидель Кури заявил, что «Тигрес» имели полное право забивать два гола. «Игроки хотели донести сообщение, которое никто со мной не обсуждал. Мы в очередной раз стали посмешищем для Мексики и всего мира», — приводит его слова ESPN.

Телеканал отмечает, что долги по зарплате некоторым игрокам составляет около полугода. Капитан «Тигрес» Гидо Писарро заявил, что его команда знала об акции и согласилась ее поддержать, но речь шла только о первой минуте матча.

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