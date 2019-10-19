Посольство Азербайджана в России внимательно ознакомилось с заявлением пресс-службы первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина от 17 октября 2019 года.

В заявлении говорится, что направление Посольством ноты в Министерство Иностранных Дел Российской Федерации является апофеозом истеричной кампании, направленной против посещения депутата оккупированных территорий Азербайджана. Обращаем внимание на то, что господин Затулин называет «истеричной кампанией», является ничем иным, как призывом к прекращению деструктивной деятельности, которую он ведёт уже на протяжении многих лет, используя своё положение, с целью нанести урон высокому уровню сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Посольство доводит до сведения Константина Затулина — эти связи настолько крепки и конструктивны, что любые попытки вбить клин в азербайджано-российские отношения обречены на провал.

Вместе с тем, Посольство призывает всех людей, которые под видом гуманитарных намерений пытаются выставить себя в качестве проводников мира, обратить своё внимание на азербайджанский народ, который вот уже более 30 лет ожидает справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановления территориальной целостности страны и наказания виновных в совершении этнических чисток азербайджанского населения, Ходжалинского геноцида и других военных преступлений.

Что касается безосновательных аргументов, приведённых пресс-службой российского депутата, в частности утверждающая, что Посольство обратилось в МИД России ввиду отсутствия точного ответа относительно высказываний депутата о справедливом решении конфликта, сообщаем, что наверняка кроме самого Затулина, эта истина уже давно всем известна. Не только Азербайджан, но и всё мировое сообщество, в том числе Россия, достаточно хорошо знают каким должно быть справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Более того, повторяем ещё раз, якобы «глашатай мира» Константин Затулин, будучи официальным лицом, членом правящей партии, представителем её в парламенте обязан (!) придерживаться официальной позиции России по карабахскому конфликту, которую, к его сведению, определяет не он, а руководство Российской Федерации. А попытки представить очевидное путём искажения слов и намерений, изложенных в ноте Посольства, являются ничем иным, как проявлением его предвзятой позиции. Посольство ни в коем случае не присваивает себе право произвольно формулировать позицию России. Мы исходим из официальной позиции Российской Федерации и опираемся на дипломатические ноты МИДа России.

Естественно, Константин Затулин имеет право на своё личное мнение, которым он, конечно же, может поделиться со своими армянскими друзьями и покровителями, что наверняка и происходит в столовой возглавляемого им Института стран СНГ. Однако, посещение депутатом оккупированных территорий в нарушение законодательства Азербайджана, а также его участие в сепаратистских мероприятиях абсолютно недопустимы и тем самым только наносит удар по статусу и репутации самого господина Затулина.

Что же касается участия представителей США и европейских стран, и последующей реакции азербайджанской стороны информируем, что нашими посольствами в указанных странах предпринимаются соответствующие действия. В то же время, хотели бы отметить, что ожидания от России, как главной страны региона и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, достаточно большие и поэтому реакция на участие российского депутата в подобных мероприятиях также соответствующая.

По вопросу депортации граждан Российской Федерации с армянскими фамилиями, Посольство обращает внимание на то, что Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своём интервью газете «Известия» уже дал исчерпывающие разъяснения, с которыми господин Затулин может ознакомиться по ссылке: https://iz.ru/931686/elnar-bainazarov/my-nikuda-ne-denemsia-nado-vesti-peregovory-s-armeniei.

Пресс-служба депутата также пытается оправдать незаконные действия Константина Затулина упоминанием Рамиля Сафарова и Александра Лапшина, по которым Азербайджанская сторона неоднократно высказывала свою позицию. Посольство считает, что подобные спекуляции имеют своей целью ввести в заблуждение российскую общественность.

Было бы более целесообразным депутату высказаться по поводу продолжающейся политики Армении по героизации пособников фашизма в лице Гарегина Нжде и в этой связи ознакомиться с позицией МИД России по этому вопросу.

Ошибочным также является мнение о том, что Посольство в своей вышеуказанной ноте избежало каких-либо ссылок на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, предусмотрев какой-то злой умысел. Данное умозаключение вызывает лишь улыбку, поскольку Азербайджанская Республика является пострадавшей стороной конфликта и заинтересована в скорейшем его урегулировании, доказательством чего является конструктивное участие нашей страны в переговорном процессе, несмотря на отсутствие конкретных результатов, и неоднократном заявлении о неприемлемости сохранения статус-кво на оккупированных территориях, о чём не раз заявляли президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

А высказывание в отношении «апартеида русского населения» ещё раз подтверждает, что господин Затулин, сильно увлёкшись участием в сепаратистских мероприятиях сомнительного характера, потерял чувство реальности и не в курсе про мирное сосуществование представителей различных национальностей и религий в Азербайджане, и тем более царящую в стране атмосферу толерантности и более чем уважительного отношения к русскому языку.

Несмотря на все вышеуказанное, как явствует из слов Константина Затулина, он продолжает искать пути решения проблем, в которых, по его мнению, заинтересованы его избиратели и в целом Российская Федерация. Посольство, желая удовлетворить его стремление, ещё раз раскрывает ему очевидную истину. Справедливое решение конфликта, в котором заинтересованы все, кроме самих карабахских сепаратистов и Константина Затулина, уже закреплено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и других международно-правовых документах, которых придерживается и Российская Федерация.

Посольство надеется, что Константин Федорович, занимающий все перечисленные на его официальном сайте должности, правильно осознает реакцию азербайджанского общества на его безответственные действия и встанет на путь истины»,- говорится в сообщении посольства.

Minval.az