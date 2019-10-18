Айсултан Назарбаев, 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев. Если течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме этого, Назарабаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов, передает русская служба Би-Би-Си.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

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