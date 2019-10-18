Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник возмутился тому, что, по его мнению, лиц нетрадиционной ориентации в украинском парламенте становится с каждым годом все больше. Об том, что количество гомосексуальных депутатов непрерывно растет, он заявил на фоне разгораюшегося в Незалежной скандала с публикацией интимной переписки депутата партии Зеленского Анатолия Остапенко.

«В Раде всегда были лица нетрадиционной ориентации. Они есть в любом парламенте. И в России, и в Америке, и в Китае. На мой субъективный взгляд, в Раде их с каждым годом все больше и больше. Есть у них такая солидарность, когда друг друга подтягивают по службе и так далее. Я лично заметил, что такие люди появляются на должностях не из-за своих деловых и профессиональных качеств. Они поддерживают друг друга, это дает им почувствовать, что они не одни», — заявил Олейник, передает телеканал «РЕН ТВ».

Экс-нардеп считает, что этому способствует, в том числе, вседозволенности и наплевательское отношение к дисциплине.

«Его команда напоминает мне такую банду пана атамана Грициана Таврического, посмотрите фильм «Свадьба в Малиновке», вы все там найдете. «Кони пьяны, хлопцы запряжены». В чепчиках будут бегать и так далее. Вот оно либертарианство. И никого это не удивляет», — добавил он.

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