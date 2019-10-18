Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России. Об этом рассказал заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран в интервью изданию «Тиждень».

«Эти планы вполне очевидны», — подчеркнул он.

По словам Тарана, Россия готовит вторжение по всей границе Украины, в том числе на участках рядом с Белоруссией и Крымом, но в первую очередь агрессия идет на линии соприкосновения в Донбассе.

«Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно», — заявил заместитель начальника Генштаба.

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