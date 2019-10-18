Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».

«Как и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения США, Китая, Великобритании, Франции и Индии, основная цель подводных лодок класса «Борей» невообразимо мрачная: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе», — пишет издание.

Журналисты в качестве примера их разрушительной силы рассказали об успешном запуске четырёх баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» в мае 2018 года. Тогда ракеты поразили условную цель на расстоянии почти 3,5 тыс. миль.

Издание уточняет, что каждая лодка класса «Борей» может нести 72 ядерные боеголовки, которые в десять раз разрушительнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году.

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