В Латвии принята инициатива бывшего президента страны Раймонда Вейониса о наделении гражданством всех без исключения новорожденных.

Сейм принял закон в окончательном, третьем чтении. Глава государства ранее призывал исправить и искоренить систему, когда «у детей при рождении такой же статус, как у бывших граждан СССР».

Решение начинает действовать 1 января, сообщает агентство «Росбалт».

Пока в республике ребенок неграждан может получить латвийское гражданство, если этого пожелает хотя бы один из родителей.

Minval.az