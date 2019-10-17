В рамках стратегических учений «Гром-2019» прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, учения прошли под руководством российского президента Владимира Путина.

«Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — заявили в Минобороны, отметив, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Так, в ходе учений был произведен пуск баллистических ракет со стратегических подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей. Они успешно поразили цели на полигонах «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

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