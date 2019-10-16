В Геранбойском районе зафиксирован случай смерти.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.

Так, по неизвестной причине внезапно скончалась А.Джумшудова 2019 г.р.

Причины смерти младенца расследуются.

Minval.az