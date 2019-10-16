В Геранбойском районе зафиксирован случай смерти.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.
Так, по неизвестной причине внезапно скончалась А.Джумшудова 2019 г.р.
Причины смерти младенца расследуются.
В Геранбойском районе зафиксирован случай смерти.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.
Так, по неизвестной причине внезапно скончалась А.Джумшудова 2019 г.р.
Причины смерти младенца расследуются.
Дата: 2019/10/16 19:48
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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