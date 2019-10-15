В Габалинском районе семейный конфликт завершился кровопролитием.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в селе Солгыджа.

Жительница села Эйвазова Халида Сулейман гызы (1975 г.р.) с ожогами, кровоподтеками и рубцами на разных частях тела была помещена в Габалинскую центральную районную больницу. Сообщается, что мать четырех детей Х.Эйвазову избил во время семейного конфликта муж Дамир Эйвазов.

Женщина сказала, что ее долго истязали.

По факту Габалинским районным отделением полиции начато расследование. Д.Эйвазов, имя которого фигурирует в избиении, задержан полицией, у него взята объяснительная.

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