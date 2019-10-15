В полуфинале Высшей лиги КВН, который состоялся 12 октября в Москве, спародировали президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись игры опубликована на канале КВН в YouTube.

Сценку с Зеленским показала в конкурсе Приветствие сборная Татнефть из города Альметьевск.

Актер команды в образе президента Украины начал выступление словом «Дякую». А затем перешел на русский: «Я буду говорить на русском — просто мне удобней». Так КВНщики прозрачно намекнули на неидеальный украинский Зеленского и то, что он явно думает по-русски.

Затем «Зеленский» обратился к Михаилу Галустяну, сидящему в жюри: «Знаешь, я играл в сериале президента и стал президентом. Ты играл охранника, бомжа, панду… Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта».

Команда пошутила и на тему международной политики. Пародист сказал, что «проявил себя в отношении России», так как после его разговора с президентом США последнему собираются объявить импичмент.

Отдельно «Зеленский» поблагодарил организацию, которая объединяет Украину и Россию — «Белорусские авиалинии». А завершил речь пожеланием, чтобы КВНщики из России и Украины вновь стояли на одной сцене.



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