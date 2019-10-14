Группа лиц устроила погром в больнице города Ширван.

Как передает АПА, погром устроила группа родственников водителя грузовика, скончавшегося в больнице после ДТП в Гаджигабуле. Атаковавшие больницу лица нанесли увечья врачам и санитарам отделения реанимации.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Тело скончавшегося водителя направлено на вскрытие. Отмечается, что он недавно перенес открытую операцию на сердце.

Как сообщалось ранее, в больнице минувшим вечером скончался водитель «КамАЗ»а Гусейнов Гафар Гани оглу 1967 г.р., пострадавший в результате ДТП в Гаджгабуле.

Как уже сообщалось, грузовой автомобиль марки «КамАЗ» опрокинулся на легковой автомобиль Merсedes. В результате ДТП водитель грузовика был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу города Ширван.

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