Группа лиц устроила погром в больнице города Ширван.
Как передает АПА, погром устроила группа родственников водителя грузовика, скончавшегося в больнице после ДТП в Гаджигабуле. Атаковавшие больницу лица нанесли увечья врачам и санитарам отделения реанимации.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Тело скончавшегося водителя направлено на вскрытие. Отмечается, что он недавно перенес открытую операцию на сердце.
Как сообщалось ранее, в больнице минувшим вечером скончался водитель «КамАЗ»а Гусейнов Гафар Гани оглу 1967 г.р., пострадавший в результате ДТП в Гаджгабуле.
Как уже сообщалось, грузовой автомобиль марки «КамАЗ» опрокинулся на легковой автомобиль Merсedes. В результате ДТП водитель грузовика был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу города Ширван.