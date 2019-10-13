Главный тренер сборной Азербайджана по футболу среди девушек (U-19) Вугар Аскерли прокомментировал изданию «Азериспорт» отборочные матчи ЕВРО против Португалии (0:6), Германии (0:6) и Албании (1:0).

«Германия и Португалия были фаворитами, но я не ожидал такого крупного поражения. Основной вратарь команды не был готов к первому матчу. Немки показали разницу в классе, четыре раза забив Португалии. У них гегемония в женском футболе.

После двух крупных поражений постарались настроить команду на матч с Албанией, и горды, что смогли выиграть. Мы могли бы выйти из группы, как третья команда, но не повезло, что играли против Германии и Португалии.

Менталитет и религиозные традиции тормозят развитие женского футбола в Азербайджане. АФФА очень много делает, но есть факторы, которые мешают. Надеюсь, придет день, когда нас будут считать страной, где развивается женский футбол. Сегодняшний уровень женского футбола в стране считаю средним. И не стоит сравнивать женский футбол с мужским», — заявил Аскерли.

Minval.az