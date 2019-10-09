В Газахе 57-летний мужчина попал под напряжение.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в селе Ханлыглар.

Во время работы на чердаке жителя Газахского района Шаадата Гадирова 1962 г.р. насмерть ударило током.

По факту ведется расследование.

Minval.az