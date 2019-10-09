В Газахе 57-летний мужчина попал под напряжение.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в селе Ханлыглар.
Во время работы на чердаке жителя Газахского района Шаадата Гадирова 1962 г.р. насмерть ударило током.
По факту ведется расследование.
В Газахе 57-летний мужчина попал под напряжение.
Как сообщает Report, инцидент отмечен в селе Ханлыглар.
Во время работы на чердаке жителя Газахского района Шаадата Гадирова 1962 г.р. насмерть ударило током.
По факту ведется расследование.
Дата: 2019/10/09 22:14
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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