В Насиминском районе Баку зарегистрирован факт нанесения побоев.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в одной из квартир на улице Мирали Гашгая.

По сообщению, к Шафиге Моллазаде 1981 г.р. приехал в гости деверь с супругой. В квартире между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина сначала жестоко избил бейсбольной битой хозяйку квартиры, а затем ее дочь – 19-летнюю Ламию Моллазаде. Обе пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии в гобольницу №1.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, мужчина задержан.

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