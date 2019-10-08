В Баку в торговом центре «Бина» начался пожар.

Как сообщается на сайте МЧС, 8 октября в 00:41 на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Бина» в Гарадагском районе Баку.

На место вызова немедленно были привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Пожару была присвоена третья степень.

По данным ведомства, всего в тушении огня было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники от Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, 5 единиц техники от Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и три единицы техники от Войск гражданской обороны.

В 02:46 пожар был потушен.

В результате пожара пострадали 3 человека.

Как сообщили работающие на месте врачи «скорой помощи», все пострадавшие — предприниматели, которые получили ожоги или отравились дымом, вынося товары из горящих магазинов. Им оказана первая медицинская помощь.

“По предварительным данным, пожар в торговом центре Бина охватил территорию площадью приблизительно 2-3 тысячи квадратных метров”.

Об этом сообщил заместитель главы МЧС Азербайджана Этибар Мирзоев.

По словам замминистра, точные причины возгорания пока не установлены.

Minval.az