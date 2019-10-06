В Баку мужчина жестоко расправился с женой.

Как передает АПА, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы, рядом со станцией метро «Автовокзал».

По сообщению, Ниджат Абдуллаев посреди улицы нанес жене 20 ударов ножом на глазах детей.

От полученных ран женщина скончалась на месте.

Н.Абдуллаев задержан сотрудниками Бинагадинского РУП.

На место происшествия привлечены также сотрудники районной прокуратуры. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.

По факту начато расследование.

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