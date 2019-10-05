На основе поступившей оперативной информации сотрудники Оперативно-следственного управления при Главном таможенном управлении по южному округу задержали на Билясуварском пропускном пункте двух граждан, пешком возвращавшихся в Азербайджан из Ирана.

Проверяющие поинтересовались у путешественников о наличии у них при себе не задекларированных, либо спрятанных предметов, в том числе наркотиков. Однако задержанные категорически отрицали возможность контрабанды.

Так как во время личного досмотра задержанные вели себя подозрительно, таможенникам пришлось прибегнуть к медицинскому осмотру. Мужчин направили в Центральную больницу Билясуварского района. В результате во внутренних органах у них обнаружены два свертка, запакованных к клейкую ленту. Это были герметично упакованные контейнеры с героином, общим весом 51 грамм.

Minval.az