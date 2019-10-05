Полная женщина упала с кровати и позвонила в министерство по чрезвычайным ситуациям, так как подняться она не смогла.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в МЧС, инцидент произошел утром субботы, 5 октября, на территории Хатаинского района Баку.

Сотрудники Службы спасения особого риска, прибыв по вызову, выяснили, что в беспомощном состоянии находится одинокая 83-летняя и при этом больная женщина. Она не смогла самостоятельно взобраться на постель и тогда решила позвать на помощь.

Между тем, сами спасатели признаются, что это первый подобный случай в практике, когда их позвали, чтобы просто уложить человека в кровать.

Minval.az