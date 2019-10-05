Жуткое ДТП, которое произошло в Баку, попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Avtosfer.az, авария случилась на аэропортовской дороге по вине водителя, не сумевшего правильно выбрать безопасную дистанцию.

На видео отчетливо видно, что автомобили двигались по левой полосе с умеренной скоростью. Автомобиль на высокой скорости врезается в ехавшую впереди машину. В свою очередь, транспортное средство, двигавшееся по параллельной полосе, врезалось в другой автомобиль.

Отметим, что законодательство запрещает без необходимости двигаться по левой полосе с низкой скоростью.

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