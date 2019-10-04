Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы в Кубке мира.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Дорогой Теймур,

Сердечно поздравляю тебя с победой на соревнованиях Кубка мира, проходивших в российском городе Ханты-Мансийск.

Этой победой, которую ты завоевал, продемонстрировав высокое мастерство, настойчивость и волю, ты как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира, открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта.

Передаю тебе наилучшие пожелания, желаю новых успехов», — говорится в поздравлении.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также отметила успех нашего шахматиста.

«Азербайджан добился очередного большого успеха! Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!» — говорится в публикации Мехрибан Алиевой в Instagram.

Minval.az