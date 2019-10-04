В Бейлагане автомобиль сбил школьников.

Как сообщает АПА, инцидент произошел 3 октября, в районе 13.00 на территории села 1-й Шахсевяр. Не имеющий права на вождение 14-летний Вусал Гасанов на автомобиле ВАЗ-2106 (49-BA-942) сбил идущих по обочине дороги трех девочек-подростков. Пострадавшие – Керимли Айнур (2005 г.р.), Джафарли Рагсана (2005 г.р.) и Алекперли Дуйгу (2005 г.р.) были доставлены в центральную районную больницу Бейлагана.

По факту в следственном отделе ОП Бейлаганского района ведется расследование.

Minval.az