Вашингтон крайне опасается военной операции Турции на северо-востоке Сирии, так как такой шаг спровоцирует боестолкновения с сирийскими курдами и вынудит Соединенные Штаты вывести свои войска из этой страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных должностных лиц США.

По их данным, у американской стороны накапливается все больше сведений о том, что Турция ведет подготовку к введению своих войск на северо-восток Сирии. Такой шаг может поставить под угрозу жизни дислоцированных в этой стране американских военнослужащих. «Это будет настоящая катастрофа и реально опасная ситуация. Может не остаться иного выбора, кроме вывода [американских войск]», — приводит газета одного из своих источников.

В публикации акцентируется внимание на том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания там зоны безопасности. Анкара уже проводила на территории Сирийской Арабской Республики две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

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