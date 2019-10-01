На северо-востоке Тайваня в уезде Илань произошло обрушение моста в рыбацком порту Наньфанъао. Пострадали не менее 10 человек, сообщает Центральное информационное агентство (CNA).

Конструкция стального арочного моста протяженностью 140 метров и шириной 15 метров обвалилась в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна, которая тоже упала и воспламенилась.

Власти направили на место инцидента более двухсот спасателей и десятки единиц техники. Они разбирают завалы. Количество пострадавших может увеличиться.

Причина обрушения моста расследуется.







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