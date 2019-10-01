Власти России планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <…> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации», — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством.

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, рассказал источник РБК, знакомый с ходом заседания.

Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в прошлом году президентом концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

Minval.az