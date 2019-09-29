Телекомпания İTV выступила с официальным заявлением в связи с пожаром 27 сентября в здании Общественного телевидения.

В заявлении телеканала говорится, что возгорание было потушено в результате вмешательства пожарных расчетов.

«Причиной возгорания согласно первичной версии, могла стать неисправность в электрических сетях. Точные причины возгорания выясняются»,- говорится в заявлении, передает агентство «1news.az».

27 сентября на «горячую линию» ведомства по номеру 112 поступило сообщение о возгорании в административном здании İTV на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку. На место пожара были привлечены расчеты и техника МЧС, огонь был оперативно потушен.

В результате пожара двое мужчин — сотрудников телеканала — отравились дымом. Одному пострадавшему первая медицинская помощь была оказана на месте, второй с диагнозом «отравление дымом» был доставлен в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра и после оказания необходимой помощи утром выписан домой.

Minval.az