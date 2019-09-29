В Джалилабадской районе, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Инцидент был зафиксирован в утренние часы на территории села Дяляли, передает Report.
По предварительным данным, легковой автомобиль перевернулся, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие пассажиры — жители Масаллинского района.
В настоящее время устанавливаются личности погибшего и раненых.
В связи с фактом ведется расследование.