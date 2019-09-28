На автомобильной дороге Бинагади-Новханы произошла авария на водопроводе, принадлежащем ОАО «Азерсу».
Об этом АПА сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).
Было сообщено, что в результате проезжая часть дороги провалилась и образовалась яма диаметром 5 метров.
Немедленно территория была взята под контроль сотрудниками Службы охраны дорог ГААД, проведена работа по обеспечению безопасности движения.
Для ликвидации аварии на территорию были привлечены сотрудники и техника соответствующей структуры. В настоящее время для ликвидации аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы.