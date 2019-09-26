Несчастный случай произошел в четверг, 26 сентября, на проспекте Ходжалы в Баку, недалеко от станции метро «Хатаи»: на 20-м этаже высотного здания бизнес-центра Demirchi Tower разбилось окно, стекла которого посыпались на улицу, сообщает Sputnik Азербайджан.

В результате ЧП пострадало несколько человек, находившихся в это время у здания. По имеющейся информации, среди пострадавших также оказался малолетний ребенок — он получил повреждения в области горла, и уже помещен в больницу.

В самом бизнес-центре Demirchi Tower сообщили Sputnik, что в настоящее время идет расследование причин инцидента.

«Осколки стекла от окна, разбившегося на 20-м этаже здания, уже убраны», — сказали в бизнес-центре, добавив при этом, что раненых в результате инцидента нет, «возможно, у кого-то были небольшие царапины».

Minval.az