В Баку украдена тормозная система недавно установленных лифтов.

Как сообщает Report, инцидент отмечен на улице Бахруза Нуриева Низаминского района.

В зданиях по улице Б.Нуриева, 49 и 71 были установлены новые лифты.

Неизвестными была украдена тормозная система 7 лифтов. Каждая из систем была стоимостью 550 евро.

Факт расследуется Низаминским РУП.

Отметим, что Производственное объединение «Лифттемир» города Баку подписало с немецкой компанией «Wittur Holding GMBH» контракт в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий столицы.

На основе контракта до конца этого года предусматривается доставка в Баку 542 лифтов.

Minval.az