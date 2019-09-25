Баку гражданин Ливии сбил сотрудницу жилищно-коммунального эксплуатационного участка.

Как сообщает Trend, ДТП произошло на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку.

Водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, сбил Рамилю Мехдиеву (1983 года рождения). Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в Клинический медицинский центр, однако спасти ее не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления полиции установили, что наезд совершил водитель автомобиля Mercedes E-Class с государственным номерным знаком 019 D 011, гражданин Ливии Аннси Элнамруд.

Minval.az