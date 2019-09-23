На турнире по футзалу Caspian Cup-2019 в Астрахани продолжаются игры II тура.

Как сообщает АПА, во втором матче сборная Азербайджана встретилась с иранскими футзалистами.

Игра завершилась вничью со счетом 2:2. В составе нашей команды отличился Амадеу, еще один мяч забил в ворота своей команды Мохаммадреза Сангсефиди.

Таким образом, наша сборная набрала первое очко в турнире. В первом туре она проиграла сборной России со счетом 1:2.

Отметим, что 25 сентября в последнем туре подопечные Жозе Алесио встретятся со сборной Казахстана.

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