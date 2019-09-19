В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» состоялся матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и испанской «Севильей».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Севильи». Голы в составе гостей забили Эрнандес, Мунир и Торрес.

Minval.az