В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» состоялся матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и испанской «Севильей».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Севильи». Голы в составе гостей забили Эрнандес, Мунир и Торрес.
В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» состоялся матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и испанской «Севильей».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Севильи». Голы в составе гостей забили Эрнандес, Мунир и Торрес.
Дата: 2019/09/19 23:01
Раздел: Азербайджан, Спорт
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