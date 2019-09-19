В Баку совершено убийство.

Как сообщает АПА, в квартире дома на улице Тельнова в Хатаинском районе было обнаружено тело Гречневой Валентины Александровны (1949 г.р.) с признаками насилия.

Как сообщили в Управлении полиции Хатаинского района, в результате расследования стало известно, что 70-летнюю женщину убила ее невестка.

Женщина скончалась от удара тупым предметом по голове.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется следствие.

Совершившая преступление задержана.

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