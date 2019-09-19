В Бинагадинском районе столкнулись два автомобиля.

Как сообщает АПА, 30-летний Наджафов Ализамин Аладдин оглы угнал у своего знакомого автомобиль марки “ВАЗ 2107”. Разогнавшись на скоростном Бинагадинском шоссе он не справился с управлением и врезался в автомобиль марки “ВАЗ 2106”, управляемый 40-летним Магеррамовым Шукюром Хагверди оглы.

Водители обоих автомобилей получили тяжелые травмы и были госпитализированы в городскую больницу № 1.

Из-за сильного удара бензобак одного из поврежденных автомашин деформировался, бензин растекся по автотрассе.

На место происшествия привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

Minval.az