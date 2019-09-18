Арестован водитель такси, оскорбивший сотрудника дорожной полиции.
Как сообщает АПА, решением Наримановского районного суда в отношении Фахраддина Насирова избрана административная мера пресечения в виде ареста на 15 суток.
Арестован водитель такси, оскорбивший сотрудника дорожной полиции.
Как сообщает АПА, решением Наримановского районного суда в отношении Фахраддина Насирова избрана административная мера пресечения в виде ареста на 15 суток.
Дата: 2019/09/18 19:52
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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