В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Сабунчинского района, был задержан и привлечен к ответственности мужчина, пытавшийся убить бывшую жену и оказавший сопротивление полиции.

В совместной информации прокуратуры и Главного Управления полиции Баку, отмечается, что 15 сентября Ахмедли Расим пришел в дом бывшей жены Айнур Мамедзаде. Он пытался поджечь ее, облив керосином, который принес с собой в пластиковой бутылке. Игнорируя требования сотрудников полиции прекратить незаконные действия, он пытался также облить их керосином. По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (попытка умышленного убийства человека с особой жестокостью или общеопасным способом) и 315.1 (сопротивление или применение насилия против представителя власти).

Был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена соответствующая экспертиза.

Minval.az