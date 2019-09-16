Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил азербайджанскому футбольному клубу «Карабах» 3,9 млн евро (чуть более 7,3 млн манатов).

Из этой суммы 2,75 млн евро (около 5,2 млн манатов) агдамская команда получила за выход в групповой этап Лиги Европы. Еще 1 142 880 млн евро (около 2,15 млн манатов) были перечислены «Карабаху» за показанный за последние десять лет результат.

Выделенные УЕФА средства были переведены «Карабаху» через Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), передает «Азериспорт».

Minval.az