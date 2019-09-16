В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает АПА, инцидент произошел сегодня в 17:00 в Шамахы, в районе, именуемом «Дердйол». Автомобиль «Нива» сбил 9-летнего Юсифа Мубариз оглы Нуриева. Раненый скончался по дороге в больницу.
Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности.
По факту в районном отделе полиции ведется расследование.
Ю.Нуриев был учеником 3-го класса.
Отметим, что отец погибшего в ДТП ребенка утонул в прошлом году во время купания в озере в Шамахинском районе.