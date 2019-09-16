В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает АПА, инцидент произошел сегодня в 17:00 в Шамахы, в районе, именуемом «Дердйол». Автомобиль «Нива» сбил 9-летнего Юсифа Мубариз оглы Нуриева. Раненый скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности.

По факту в районном отделе полиции ведется расследование.

Ю.Нуриев был учеником 3-го класса.

Отметим, что отец погибшего в ДТП ребенка утонул в прошлом году во время купания в озере в Шамахинском районе.

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