На проходящем в городе Нур-Султан (Казахстан) чемпионате мира по борьбе настала пора финальных поединков.
Представляющий Азербайджан Рафик Гусейнов (82 кг) уступил в финале грузинскому спортсмену Лаше Гобадзе со счетом 3:5.
На проходящем в городе Нур-Султан (Казахстан) чемпионате мира по борьбе настала пора финальных поединков.
Представляющий Азербайджан Рафик Гусейнов (82 кг) уступил в финале грузинскому спортсмену Лаше Гобадзе со счетом 3:5.
Дата: 2019/09/15 20:33
Раздел: Азербайджан, Спорт
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