На проходящем в городе Нур-Султан (Казахстан) чемпионате мира по борьбе настала пора финальных поединков.

Представляющий Азербайджан Рафик Гусейнов (82 кг) уступил в финале грузинскому спортсмену Лаше Гобадзе со счетом 3:5.

Minval.az