На шоссе Бинагади-Новханы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, в поселке Новханы водитель автомобиля марки “Мерседес” с государственной регистрацией 10-SC-326, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. В результате чего врезался в машину марки Chevrolet за номером 99-TЕ-287, управляемой Мамедовой Нахидой Фаиговной (1999 г.р). Удар был настолько сильным, что Chevrolet вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель Mercedes-а Амиров Вусал Фазил оглу (1985 г.р) и его пассажир Талыбов Шамси Искендер оглу (1968 г.р) скончались на месте.

Сотрудники Службы спасения МЧС извлекли тела из покороженной машины и передали по назначению.

Водитель и пассажиры другой машины — Мамедова Фарида Фаиг гызы (1995 г.р), Мамедова Гюльгюн (1976 г.р), Мамедов Юнус (2003 г.р), Мамедов Рамал Рашад оглы (2018 г.р), получив тяжелые травмы, были госпитализированы в городскую больницу № 1.

Как сообщили врачи городской больницы № 1, состояние Юнуса Мамедова тяжелое.

По факту сотрудниками Абшеронского районного управления полиции проводится расследование.

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