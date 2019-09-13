В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. Об этом Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел в деревне Старое Село, где двадцатилетняя женщина отдыхала вместе с семьей. В начале сентября супруг погибшей нашел ее без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля. Мужчина разбил его и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», – сообщил Иванюк.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Minval.az